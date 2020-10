Sardegna: domani i funerali di Speranza Ponti, la 50enne trovata morta nelle campagne di Alghero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa di Nostra Signora di Paulis a Uri, nel Sassarese, i funerali di Speranza Ponti, la 50enne trovata morta nelle campagne di Alghero lo scorso 31 gennaio. Per la morte della donna è indagato l'ex compagno, Massimiliano Farci, 53 anni di Assemini, con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Fu proprio lui lo scorso gennaio a far ritrovare il corpo. Farci si è sempre professato innocente. Secondo la sua ricostruzione, infatti, Speranza si sarebbe impiccata il sei di dicembre nella casa che avevano preso in affitto vicino al carcere di Alghero, dove Farci doveva rientrare ogni sera. L'uomo ha sempre sostenuto di aver trovato la donna senza vita in casa, e di averne trasportato il corpo in un luogo a lui caro. Prima di morire la 50enne aveva incassato una grossa somma di denaro da una polizza assicurativa e dalla vendita della casa di Genova. Questo, secondo l'accusa, sarebbe il movente per del delitto. L'avanzato stadio di decomposizione del corpo ha reso difficili le perizie e ha richiesto il test del Dna per accertare l'identità della vittima. Il completamento degli esami medico legali, nonché lo stop imposto dall'emergenza Covid hanno ritardato la celebrazione dei funerali e la sepoltura. (Rsc)