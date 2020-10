Sardegna: appello di Carla Cuccu (M5s), carenza di personale sanitario in ospedali, Regione intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carenza di personale sanitario negli ospedali, serve formare medici specialisti". E' l'appello lanciato dalla consigliera regionale Carla Cuccu (Movimento cinque stelle) che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. Tra i reparti in maggior difficoltà, per via della mancanza di personale, Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Ginecologia e ostretricia, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive e tropicali, Medicina di emergenza ed urgenza, Medicina interna, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica e biochimica clinica, Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica e Radioterapia. (segue) (Rsc)