Calcio: Santillo (M5s), interrogazione al governo sul caso Juve-Napoli

"E' estremamente grave quanto accaduto nel fine settimana attorno alla partita del campionato di calcio Juventus-Napoli. Il valore costituzionale di riferimento per tutti dovrebbe sempre essere la tutela della salute, prima ancora di un qualsiasi altro interesse. Abbiamo invece dovuto assistere ad un balletto di accuse semplicemente vergognoso tra chi voleva spingere la Ssc Calcio Napoli a violare scientemente la legge e l'ordine dell'Asl Napoli 2, non curandosi della quarantena, pur di arrivare a Torino. Magari anche infettando potenzialmente atleti della formazione avversaria per una partita di calcio, scatenando una rincorsa alla responsabilità sportiva che lede il principio di tutela della salute che dovrebbe essere, in una situazione come quella che stiamo vivendo, sempre al primo posto". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle e facilitatore regionale Agostino Santillo.