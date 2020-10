Roma: Cento (Leu), bene iniziativa Pd con riunione su primarie e coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene l'iniziativa del segretario Pd di Roma Andrea Casu, che ha deciso di convocare la coalizione di centrosinistra per una riunione sul dopo Raggi e quindi per definire il percorso verso le primarie. Così in una nota il responsabile nazionale Enti locali di Sinistra italiana, Paolo Cento. “In queste settimane grazie all'iniziativa di Liberare Roma, in tanti avevano sollecitato le forze politiche a rompere gli indugi: ora al lavoro con cuore e ragione per Roma, contro i sovranisti e le destre", ha detto. (Com)