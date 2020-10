Campania: Pionati (Adc), buffonate De Luca mettono a rischio cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo, come avevamo previsto, i campani stanno pagando il prezzo per aver scelto un presidente che ha basato il successo su due elementi: le bugie e il cabaret. Fino a ora ci eravamo salvati dal contagio perché il Covid19 non era arrivato al Sud e non certo per le buffonate di De Luca. Ora che il virus ci sta investendo, le condizioni disastrose della sanità campana, che fa direttamente capo a De Luca, stanno venendo rapidamente a galla. Invece di fare battute lo sceriffo avrebbe dovuto rafforzare gli ospedali e far fare tamponi a tappeto". Lo ha dichiarato in una nota Francesco Pionati, segretario di Alleanza di Centro.(Ren)