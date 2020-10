Abruzzo: Marcozzi (M5s), esposto in Procura su ritiro Napoli calcio a Castel di Sangro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s è, poi, entrata nel dettaglio: "Non solo - ha affermato -, nella drammatica situazione economica che viviamo, la Giunta ha mal pensato di sottrarre ad Abruzzo sviluppo risorse previste nel fondo per il Microcredito dedicato alle nostre imprese abruzzesi, ma lo ha fatto secondo modalità opache e ingiustificate sulle quali chiediamo venga fatta chiarezza. La prima macroscopica violazione delle norme contabili risiede nel fatto che le due delibere di Giunta (la 412/2020 e la 413/2020) prevedano impegni di spesa pluriennali (almeno 6 anni, ma fino a 12 anni nel caso in cui il Napoli dovesse esercitare il proprio diritto di rinnovo unilaterale della convenzione), ma coperture per il solo esercizio 2020 e per un importo pari a un milione e 200mila euro. Un altro punto su cui deve essere fatta luce - ha proseguito Marcozzi - riguarda l'arbitraria decisione della Giunta regionale di procedere a negoziazione diretta con la squadra partenopea, così evitando di ricorrere ad una procedura a evidenza pubblica prevista dalla legge nazionale: un bando o una manifestazione di interesse. Ho rilevato, infatti, nell'esposto come le linee guida dell'Anac parlino chiaro in tema di negoziazione diretta e limitino a pochissime eccezioni la possibilità di farvi ricorso. In particolare il bene o il servizio oggetto dell'approvvigionamento da parte dell'ente Regione deve essere unico e infungibile, non debbono esisterne possibili sostituti idonei a soddisfare i bisogni dell'ente in questione. Ebbene, con tutto il dovuto rispetto per la gloriosa squadra del Napoli, non ci sembra certamente che non potesse essere sostituita da altrettanto prestigiose squadre di serie A, magari anche a un costo inferiore se messo a gara". (segue) (Gru)