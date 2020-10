Campania: Vuolo (Lega), auguri ai sindaci, pronti a fornire apporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine di questa campagna elettorale, che sarà ricordata sicuramente perché differente da tutte altre, il mio augurio va a tutti i sindaci eletti, soprattutto nel Sud. Essere il primo cittadino di una comunità comporta oneri e onori. A loro andrà sempre il mio sostegno, sia da rappresentante del Parlamento europeo che da cittadina". Lo ha dichiarato Lucia Vuolo, europarlamentare del gruppo Id-Lega, interviene sulla campagna elettorale che ha chiamato diverse città della provincia di Salerno a eleggere sindaco e consiglio comunale per i prossimi cinque anni. "Non sono stati risultati scontati, a conferma che la gente nelle urne ricorda quello che la classe politica ha fatto per il territorio. In particolare voglio rivolgere un pensiero ai primi cittadini eletti al ballottaggio, quelli di Angri e Pagani. A Cosimo Ferraioli vanno i miei auguri, sperando che il centrodestra possa ritrovare la quadra ad Angri dopo momenti difficili. A Pagani, che è la mia città, Lello De Prisco avrà un grande compito: riavvicinare la politica alla gente. Personalmente, sono pronta a dare il mio apporto, da europarlamentare e da paganese. Non è tempo di divisioni, serve unità".(Ren)