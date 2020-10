Napoli: scoperto e sequestrato deposito di amianto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verificato congiuntamente la reale situazione critica venivano impartite precise prescrizioni ai responsabili, ordinandogli l'immediata messa in sicurezza del luogo con l'isolamento sia delle lastre ancora intere sia dei cumuli di macerie riversi al suolo misti tra rifiuti di demolizione e i tanti frammenti che i due soggetti avevano sminuzzato per più facilmente smaltirli illecitamente. Il cantiere è stato quindi sottoposto a sequestro ed i soggetti sorpresi a lavorare, unitamente al committente, deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di gestione illecita di rifiuti pericolosi e per la violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori. (Ren)