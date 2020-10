Covid: commissario emergenza in Sardegna, "pronti ad aumento posti in terapia intensiva" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - ha specificato il commissario per l'emergenza Covid - disponiamo di 7.000 posti in terapia intensiva e 15 mila in subintensiva e abbiamo avviato un piano di rafforzamento delle reti ospedaliere Covid che porteranno altri 3500 posti stabili in terapia intensiva e 4.200 in terapia subintensiva. Attualmente - ha concluso Arcuri - circa 300 nostri concittadini sono in terapia intensiva. Si tratta di numeri ai limiti della normalità. Dobbiamo però prepararci ad una crescita di questi numeri". (Rsc)