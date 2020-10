Sardegna: assessore Nieddu, "reparto di oncologia del San Francesco di Nuoro non sarà trasferito" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale San Francesco - spiega l'esponente dell'esecutivo regionale sardo - è un presidio fondamentale per le cure oncologiche non solo nel centro Sardegna, ma di tutto il sistema regionale. Non esiste alcun disegno politico che possa minimamente contemplare il suo depotenziamento. Al contrario il nostro obiettivo è quello di potenziare i servizi andando a risolvere, prima di tutto, le carenze di personale che sono la prima ragione di sofferenza di una struttura che rimane sempre un'eccellenza. Il nostro sistema sanitario - conclude Nieddu - è fortemente impegnato al contrasto di una pandemia verso la quale non intendiamo abbassare la guardia, ma allo stesso tempo non intendiamo lasciare indietro nessuno o dimenticare le necessità di assistenza di chi soffre per altre malattie. In particolare i soggetti più fragili come i pazienti oncologici, verso i quali la nostra attenzione è massima". (Rsc)