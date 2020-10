Campania: Falanga (Udc), stretta De Luca su stampa ha sapore di regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando in Campania il presidente De Luca si presentava agli elettori con lo slogan la Campania nelle mie mani nessuno immaginava che anche la stampa non sarebbe sfuggita dalle sue mani". Così il senatore Ciro Falanga, commissario regionale dell' Udc in Campania: "Mi stupisce che l'ordine dei giornalisti, a tutti i livelli, non reagisca di fronte a tali provvedimenti che impediscono ai dirigenti delle Asl di dare notizie in ordine ai dati covid. L'iniziativa ha il sapore di dittatura, tipica impostazione dei regimi". (Ren)