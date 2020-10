Campania: Nappi (Lega), De Luca sogna il modello coreano per nascondere fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca sogna il modello coreano, ormai è chiaro. Usa il virus per imporre uno stato di polizia e nascondere i suoi fallimenti. Le chiusure anticipate dei locali, che avranno ricadute drammatiche sull'economia della Regione, insieme alle altre misure restrittive, compreso il bavaglio alla stampa, dimostrano che non c'è stato nessun miracolo De Luca sul Covid ma solo un grande bluff. Invece di offrire ai campani questo spettacolo indegno, il guappo di cartone si attivi, di concerto con la rete di laboratori privati della regione per garantire subito a tutti i cittadini l'effettuazione di tamponi, test e controlli in tempi rapidi e certi. Bisogna fare presto". Lo ha scritto in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.(Ren)