Governo: Cdm impugna 3 leggi regionali, non ne impugna 23

- Il Consiglio dei ministri di oggi su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventisei leggi delle Regioni e delle Province autonome, e - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - ha quindi deliberato: di impugnare la legge della regione Lombardia n. 18 del 07/08/2020, recante "Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali", in quanto l’articolo 28, incidendo su regime e durata dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, rimessi alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; la legge della regione Toscana n. 82 del 07/08/2020, recante "Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011", in quanto la norma contenuta nell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, riguardante la realizzazione di impianti Fer (Fonti da energia rinnovabile), contrasta con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia" in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; la legge della Regione Sicilia n. 17 dell’11/08/2020, recante "Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia", in quanto l’articolo 2, comma 3, riguardante il personale sanitario, eccede dalle competenze statutarie e invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. (segue) (Com)