Covid: Novara, inaugurato laboratorio regionale (2)

- "Stiamo portando a termine un lavoro che è stato difficile perché non è semplice far partire un laboratorio di questo genere – ha detto l’assessore all’Innovazione e alla Ricerca Covid, Matteo Marnati –. Noi siamo fortunati ad avere ottime università che durante il periodo della pandemia ci hanno aiutato. Era necessario avere questi due laboratori, quello fratello di La Loggia e quello di Novara. Questo partirà da domani con i primi test e poi piano piano arriveremo alla soglia di 1000 tamponi al giorno. Da maggio, quando è finito il lockdown c’è stato un calo durante il periodo estivo ma adesso stiamo raggiungendo livelli massimi, ieri sono stati fatti circa 8000 tamponi ma possiamo crescere fino a 15mila. C’è una crescita esponenziale e cresceranno nei prossimi giorni (dal 28 settembre al 4 ottobre sono stati fatti 36.195 tamponi, ndr)". L’assessore ha poi commentato alcune schede sull’evoluzione della pandemia in Piemonte. "L’evoluzione dei casi dal 17 febbraio mostra che c’è un inizio di nuova fase crescente, anche se siamo ancora a livelli bassi. Dal 20 luglio, momento in cui sono state riaperte le frontiere e ci sono stati casi importati dall’estero ma anche dalla Sardegna, il Piemonte è stata la regione più colpita. Mentre nel periodo di aprile ad essere maggiormente colpita era la fascia degli ultrasessantacinquenni, oggi è quella che va dai 15 ai 24 anni, e, a scalare, quella tra i 25 e i 64 anni. Diversamente da prima, ora c’è una percentuale molto alta di asintomatici: in Piemonte i due terzi dei contagiati sono asintomatici, la curva sta crescendo e ci aspettiamo un picco a fine ottobre, novembre. E sta crescendo lentamente anche la curva dei posti letto occupati da pazienti Covid". "Oggi – ha concluso l’assessore - l’unico mezzo più attendibile per capire se una persona è contagiata oppure no, è il tampone virologico. Abbiamo ordinato un milione di test rapidi che però verranno utilizzati per lo screening soprattutto all’interno delle scuole. Ad oggi è necessario avere questo tipo di laboratori, non abbiamo altre tecnologie o altre strutture che ci possano dare una certezza. Cercheremo di testare più persone possibili, 1000 test a laboratorio, (in quello “fratello” de La Loggia, inaugurato agli inizi di settembre) e, da domani, in quello novarese. Stiamo lasciando al Piemonte strutture utili sia oggi che in futuro perché i macchinari acquistati e portati in questi laboratori non servono solo per il Covid ma anche per tutte le patologie di virus". (segue) (Rpi)