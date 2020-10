Sardegna: approda in Consiglio regionale vertenza lavoratori Aras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è evitare il licenziamento dei circa 250 lavoratori dell'Aras, fissato dalla procedura di liquidazione per il prossimo 31 dicembre, e percorrere tutte le strade tecnicamente e giuridicamente praticabili per salvaguardare sia il grande patrimonio di professionalità acquisito nel settore zootecnico che la piena attuazione delle misure finanziate dalla Ue per il settore, pari a circa 40 milioni di euro. E' quanto è emerso dalla riunione congiunta delle commissioni consiliari Personale e Agricoltura. Il trasferimento dei lavoratori all'Agenzia Laore, previsto da una legge regionale del 2018, è attualmente bloccato da un ricorso al Tar. Alla seduta hanno partecipato anche gli assessori competenti per materia, Valeria Satta per gli Affari generali e Gabriella Murgia per l'Agricoltura, oltre al commissario straordinario di Laore Gianfranco Casu ed ai rappresentanti sindacali di Aras. Come hanno spiegato Satta e Murgia, non esistono purtroppo soluzioni a portata di mano e quelle finora ipotizzate, una mini-proroga dei rapporti di lavoro di 6-12 mesi per il tempo necessario a pubblicare i bandi di concorso, ed una più ampia di 2 anni che sarebbe consentita dallo slittamento al 2022 del ciclo di programmazione europea 2014-2020, devono essere sottoposte ad una rigorosa valutazione giuridica. (segue) (Rsc)