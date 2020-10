Covid: Speranza, cercheremo di evitare altra chiusura ma usate le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cercheremo in ogni modo di evitare un'altra chiusura totale, perché ha un costo. Nessuno può avere certezze su cosa succederà, dipende soprattutto dal comportamento delle persone. Per questo ribadiamo la necessità di rispettare le norme di precauzione: lavaggio delle mani, evitare assembramenti e poi l'uso delle mascherine". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando con la stampa a margine del convegno dei medici di famiglia in corso di svolgimento a Villasimius. "L'uso della mascherina - ha ribadito Speranza - è obbligatorio sempre, in ogni circostanza sia al chiuso che all'aperto a meno che non ci si trovi in perfetta solitudine, ad esempio una passeggiata in un bosco". Il ministro ha raccomandato un impegno unitario dei cittadini "come quello che abbiamo visto nei mesi più duri della pandemia, perché - ha concluso - non possiamo escludere nuovi momenti difficili". (Rsc)