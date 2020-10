Coronavirus: Angrisani, De Luca teme la verità? Solidarietà alla stampa e al personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso dai media e da una nota del Sugc, il sindacato dei giornalisti della Campania, di un nuovo diktat della Regione Campania che sa di censura: dirigenti, medici e manager della sanità non devono parlare con la stampa”. Lo ha dichiarato in una nota la senatrice Luisa Angrisani. “La nota protocollata dalla Regione - ha proseguito Angrisani - a firma dei dirigenti regionali Ugo Trama, Antonio Postiglione e Italo Giulivo, mi lascia esterrefatta”. La parlamentare ha quindi riportato il contenuto della nota: “Si segnala che la scrivente Unità di crisi, in raccordo con la presidenza della Regione, è l’unico organismo abilitato a fornire indicazioni e riscontri agli organi di stampa e a quelli radiotelevisivi e ai social media. È pertanto inibito a tutti gli organi aziendali rilasciare informazioni e interviste o intrattenere collaborazioni con i predetti organi senza espressa autorizzazione di questa unità di crisi”. “De Luca inizia a preoccuparsi che possa venir fuori qualche verità sulla sua gestione dell'emergenza? - ha commentato Angrisani - E che dunque si sappia che è stata improntata solo sui proclami e sugli annunci, mentre di concreto e preventivo non ci sia nulla? Intanto i fatti dicono che le strutture mobili prefabbricate, costate milioni di euro, degli ospedali di Salerno, Caserta e Napoli sono ancora abbandonate ed inutilizzate. Addirittura ieri sono state annullate le interviste programmate con le testate nazionali e una postazione del Tgr Campania è dovuta uscire dall'area del Cotugno. Condanno pertanto questo diktat della regione in merito alla comunicazione e sono solidale con i giornalisti", ha concluso la senatrice. (Ren)