Abruzzo: tasse sospese dopo il sisma, salvo oltre 90 per cento delle aziende aquilane (2)

- Il ministro Amendola aveva illustrato già, il 14 febbraio scorso, nella sede di Confindustria, all'Aquila, i nuovi parametri concordati con l'Ue per tirare fuori dalla partita della restituzione delle tasse sospese dopo il sisma, buona parte delle imprese coinvolte. E ieri è arrivata la conferma. "Abbiamo ottenuto un risultato epocale", le parole del delegato alla ricostruzione di Confindustria, Ezio Rainaldi, "per il territorio e per le nostre imprese. Si conclude, così, un'annosa vicenda che aveva minato seriamente l'economia del territorio. Un lavoro costante e di squadra, che ha visto impegnate tutte le categorie produttive, con Confindustria capofila, a salvaguardare produzione, occupazione e sviluppo futuro di tante realtà imprenditoriali che rappresentano l'ossatura economica del territorio. Un risultato che deve rappresentare un punto di partenza - ha detto Rainaldi - e non di arrivo, in quanto le aziende aquilane colpite dal sisma sono state frenate, nello sviluppo e negli investimenti, dall'incertezza e dalla spada di Damocle della restituzione delle tasse sospese, per un valore di oltre 130 milioni di euro". (segue) (Gru)