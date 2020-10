Covid: Novara, inaugurato laboratorio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato oggi, nel centro di ricerca Ipazia di Novara, il secondo dei due laboratori regionali attrezzati per far fronte all’emergenza dei test molecolari per il Covid-19. È stato allestito con strumentazione particolare, diversa da quella dei laboratori ospedalieri, e funzionante con qualsiasi tipo di reagenti presenti sul mercato. L’obiettivo è quello di eseguire fino a mille test giornalieri a supporto dell’attività di monitoraggio e di diagnosi. Il personale impiegato ha una competenza tecnologica in grado di modulare in modo appropriato la strumentazione; afferisce all’Università del Piemonte Orientale, in modo particolare dal CAAD – Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche, diretto dal professor Claudio Santoro. Il laboratorio è stato attrezzato grazie alle risorse della Regione Piemonte, di Intesa Sanpaolo e di Assicurazioni Generali. "Se a marzo abbiamo dovuto affrontare una situazione di estrema emergenza – ha detto il sindaco di Novara Alessandro Canelli – oggi siamo molto più preparati per un’eventuale, ma certo non auspicabile, nuova ondata. E questo laboratorio ne è la conferma: oggi è più che mai è necessario mettere in atto quante più verifiche possibili. Lo si sta facendo dalla riapertura delle scuole per le quali l’Asl sta lavorando a ciclo continuo e in modo molto efficace. Sono fondamentali, in questa fase, i comportamenti individuali che possono contribuire fortemente a circoscrivere il problema. Ma soprattutto è necessario proteggere le strutture sanitarie: il nostro ospedale ha già pagato un prezzo molto alto la scorsa primavera quando a causa del Covid sono state bloccate tante altre importanti attività dell’hub del Piemonte Orientale. L’auspicio, a questo punto, è che, con spirito di collaborazione e responsabilità, tutto il quadrante lavori per un’organizzazione più razionale del nostro sistema sanitario". (segue) (Rpi)