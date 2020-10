Benevento: Mastella, in consiglio e giunta c'è chi rema contro in momento drammatico per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre, di fronte a noi, ritornano gli spettri di una situazione sanitaria che richiede grande responsabilità ed attenzione vigile, mentre vengono prese in Italia misure esistenziali, che rischiano, purtroppo, di creare difficoltà all’economia ed alla nostra economia del “vicolo”, c’è, nel mio consiglio comunale, ed in giunta, chi, questo momento, lo vive ponendomi problemi, per me, inaccettabili, nel modo e nella sostanza". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Li respingo e vado avanti. Ho il dovere di pensare alla mia comunità, alle famiglie, al mondo che vive nella scuola, ai bambini, agli anziani. Il resto è noia. Mentre dico no a questo stile politico, chiedo senso civico ed impegno istituzionale a chi lo voglia esercitare, con le modalità che si vorranno intraprendere".(Ren)