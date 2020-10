Sardegna: assessore Nieddu, "reparto di oncologia del San Francesco di Nuoro non sarà trasferito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà trasferito il reparto di Oncologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Lo assicura l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu dopo le proteste di oggi nel capoluogo barbaricino. "Non ci sarà alcun trasferimento del reparto di Oncologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, né allo Zonchello, né all'interno del reparto dell'ex Pediatria dello stesso nosocomio - ha dichiarato Nieddu -. In particolare l'ipotesi di trasferimento allo Zonchello era già stata bloccata sul nascere a seguito del mio intervento, ancor prima che venisse decisa la manifestazione odierna. Abbiamo avviato un'interlocuzione con Ats. Nell'eventuale riorganizzazione degli spazi per rispondere alle necessità dell'emergenza Covid non verrà mai presa alcuna decisione che possa andare a scapito dei pazienti". (segue) (Rsc)