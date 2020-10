Sardegna: strada Sassari-Olbia, entro fine ottobre il via al quarto lotto dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderanno il via entro la fine di ottobre i lavori relativi al sul lotto 4 della strada Sassari-Olbia tra Oschiri e Berchidda. E' quanto è emerso dall'incontro fra Anas e l'impresa "Pellegrini", appaltatrice dei lavori. In contemporanea all'avvio del cantiere, per andare quanto più possibile incontro alle esigenze delle Comunità locali che avevano sollecitato una soluzione alternativa rispetto all'eventualità che il traffico venisse dirottato sulla vecchia Strada provinciale 16M, impresa e Anas lavoreranno alla soluzione alternativa che prevede l'utilizzo della "viabilità di servizio", ovvero della strada complanare su cui deviare il traffico. (segue) (Rsc)