Piemonte: Parco della Salute di Torino, insediata la cabina di monitoraggio

- Insediamento e prima riunione, oggi a Torino, della Cabina di Monitoraggio del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, istituita dalla Giunta regionale del Piemonte con la delibera del 25 settembre. La cabina di monitoraggio è presieduta dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi: alla riunione, che si è svolta nella sede dell’assessorato, sono intervenuti il vice sindaco di Torino, Sonia Schellino, il Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Giovanni La Valle, il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, con il professor Giuseppe Martino Di Giuda, il professor Gianluca Ciardelli in rappresentanza del Politecnico di Torino, il vice-prefetto Brunella Favia per la Prefettura. L’intervento relativo al Parco della Salute della ricerca e dell’Innovazione di Torino è uno dei più consistenti nell’ambito dell’edilizia sanitaria e prevede un investimento di oltre 450 milioni di euro: consentirà di dotare Torino e il Piemonte di un nuovo polo ospedaliero, universitario e della ricerca d'avanguardia, garantendo al contempo la riqualificazione di una vasta area urbana della città. Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità: “Sono particolarmente soddisfatto per l’avvio dei lavori della Cabina di monitoraggio e per il clima di collaborazione e di condivisione che ho riscontrato. Oggi abbiamo definito la costituzione di 2 tavoli di lavoro tecnico-operativi, uno per didattica, ricerca, innovazione che sarà coordinato dall’Università e l’altro per la parte urbanistica, viabilità, commercio, economia e sociale che sarà coordinato dalla Città di Torino. Abbiamo anche stabilito un’attività di armonizzazione tra i 2 tavoli. Dall’Azienda Città della Salute abbiamo avuto notizie positive sul rispetto dei tempi del cronoprogramma: siamo fortemente determinati a proseguire nel progetto, fondamentale per Torino e per tutta la regione. Un ringraziamento particolare alla Prefettura per la disponibilità e la competenza per la parte della normativa antimafia. Ora i 2 tavoli si riuniranno con cadenza prefissata e si confronteranno con la Cabina di Monitoraggio.” (segue) (Rpi)