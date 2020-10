Piemonte: Parco della Salute di Torino, insediata la cabina di monitoraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonia Schellino, vice sindaco della Città di Torino. “L’attività che, quest’oggi, le istituzioni hanno avviato con la prima riunione della Cabina di Monitoraggio del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione avrà sicuramente ricadute importanti per la città e tutta la regione. Sarà certo un lavoro impegnativo quello attende i due tavoli operativi e le istituzioni che ne fanno parte, perché sono vari gli aspetti di cui tenere conto e diverse le tematiche da affrontare che vanno dalle questioni urbanistiche a quelle economiche, dalla didattica alla ricerca e fino ai temi sociali e sanitari, sui quali sarà coinvolta, per la propria parte di competenza, anche la Conferenza socio sanitaria della Città con i presidenti delle Circoscrizioni cittadine. Sono altresì convinta che lo spirito di collaborazione inter-istituzionale emerso già in questo primo incontro ci consentirà di lavorare proficuamente e di raggiungere gli obiettivi prefissati.” Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino: “La prima riunione della cabina di regia è un'ottima occasione, attesa da tempo. Il Parco della Salute, infatti, è senza dubbio un'opportunità per il nostro Ateneo e per tutto il territorio. Un investimento del quale possiamo affermare di avere bisogno. E’ l’occasione per potenziare ulteriormente la qualità dell'assistenza sanitaria e per integrare in modo sempre più efficace l'erogazione dei servizi a vantaggio del benessere delle persone con innovazione e ricerca, agenti chiave del futuro della salute pubblica. L'ateneo metterà in campo tutte le proprie competenze, non solo in ambito medico, alla luce della natura del progetto Parco della Salute che va oltre il concetto di un moderno ospedale tecnologicamente avanzato, ma che si prospetta diventare un polo di ricerca ed innovazione e di sviluppo imprenditoriale e sociale capace di impattare significativamente su tutto il territorio. Ci attende molto lavoro, ma siamo consapevoli che lavorare insieme sia la giusta direzione per centrare un obiettivo strategico per la città e il territorio”. (segue) (Rpi)