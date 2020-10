Piemonte: Parco della Salute di Torino, insediata la cabina di monitoraggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni La Valle, Commissario Città della Salute: “La fase 1 del dialogo competitivo si è chiusa a giugno. Ieri l’Azienda ha deliberato l’avvio della fase 2 del dialogo competitivo, che prevede il proseguimento del confronto tra l’Azienda e le RTI che partecipano alla gara. Il dialogo inizierà ad aprile 2021 e terminerà entro luglio 2021. Entro i sei mesi successivi la presentazione dei progetti che saranno valutati da specifica commissione. L’assegnazione dei lavori è prevista per la fine del 2022. Per quanto riguarda la bonifica dell’area, è terminata l’analisi di pre-bonifica. Entro fine ottobre il bando di gara, la cui assegnazione è prevista entro aprile 2020. I lavori di bonifica termineranno entro la fine del 2022 e saranno allineati con l’avvio dei lavori del Parco. Un particolare ringraziamento all’assessore Icardi, il cui intervento è stato decisivo per sbloccare la situazione e ridurre al minimo eventuali ritardi dovuti al Covid19.” La prossima riunione della Cabina di monitoraggio è prevista per il 29 ottobre in assessorato. (Rpi)