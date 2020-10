© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha ricevuto presso il Palazzo di Governo, il Console Generale di Ucraina, Maksym Kovalenko. L'incontro, come si legge in una nota, "si è svolto in un clima di grande cordialità, è stato occasione per un dialogo su tematiche di interesse generale che legano i due Paesi".(Ren)