Sardegna: strada Sassari-Olbia, entro fine ottobre il via al quarto lotto dei lavori (2)

- "Per accelerare quanto più possibile i lavori - ha spiegato l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia -, ho chiesto ad Anas e all'impresa di programmare con cadenza settimanale dei tavoli tecnici finalizzati alla realizzazione di un'opera che ritengo strategica per il Nord Sardegna e per i collegamenti di tutta l'Isola. Facilitare la circolazione delle persone e delle merci e garantire sicurezza in una regione martoriata da un tasso di incidentalità superiore alla media nazionale è l'obiettivo che come Regione ci siamo dati e stiamo perseguendo". Il tracciato del lotto 4 ha una lunghezza di circa 9,5 chilometri e interessa il tratto di strada che va dal chilometro 36 in corrispondenza del termine del lotto 3 (incluso lo svincolo per Oschiri) fino al chilometro 45 dopo lo svincolo di Berchidda. (Rsc)