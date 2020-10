Covid: Villani (M5s), diktat De Luca per zittire stampa violano diritto costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No al bavaglio alla stampa sul Covid". La deputata del Movimento 5 stelle, Virginia Villani si scaglia contro il provvedimento della Regione Campania che impedisce a medici e dirigenti della sanità pubblica di parlare con la stampa. "E' inaccettabile la scelta del Governatore Vincenzo De Luca di imbavagliare la stampa sui dati relativi al Covid - ha proseguito Villani - Il presidente della Giunta Regionale della Campania ha ordinato di allontanare il Tgr Campania e altre testate dall'area da mesi riservata nei pressi dell'ospedale Cotugno e questo tipo di provvedimento, in un Paese democratico, non è tollerabile. I giornalisti hanno un ruolo fondamentale in questa fase e l'informazione non può essere tenuta in disparte: è la grave violazione di un diritto civile, Costituzionalmente garantito. Non ci meraviglia questo suo atteggiamento dittatoriale, ma non possiamo certo passarci sopra e girarci dall'altra parte. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca faccia subito un passo indietro e ritiri questo atto ingiustificato e ingiustificabile". (Ren)