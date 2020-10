Campania: Borrelli (Verdi), salvare il fiume Sarno, inaccettabile stato odierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvare il fiume Sarno è una battaglia che conduciamo da sempre, il nostro impegno in sua difesa non conosce sosta e non abbiamo mai temuto di doverci esporre. E' inaccettabile che perduri una realtà del genere, è ingiusto che si consenta un tale sopruso ai danni della territorio, dell'ambiente e della salute dei cittadini. Le immagini che arrivano da un residente della zona, riferite a questa mattina , sono inquietanti e gridano giustizia". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde: "Acque di color marrone, un colore denso e compatto accompagnato da un odore nauseabondo. Non possiamo assistere a questo scandalo, va impedito con rigore ogni forma di oltraggio al patrimonio ambientale. Abbiamo inviato con urgenza la segnalazione all'Arpac, chiedendo un intervento tempestivo. E' d'obbligo risalire alle cause e ai responsabili, senza indugi". Dunque Borrelli ha concluso: "Il fiume va salvato senza se e senza ma. Non può essere utilizzato come canale di scolo per rifiuti tossici, non può essere uno strumento che facilita gli affari loschi di chi si arricchisce condannandolo a morte sicura". (Ren)