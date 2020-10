Campania: Grassi (Lega), De Luca si preoccupi delle inefficienze non di mettere bavaglio a medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' incomprensibile il diktat che l'Unità di Crisi Regionale della Campania, di concerto con la Presidenza della Regione, ha imposto a tutti i suoi organi aziendali circa la possibilità di rilasciare interviste o comunicazioni con l'esterno, ribadendo di essere l'unico organo deputato alla comunicazione con la stampa, con radio e tv e con i social media. Di cosa ha paura De Luca?". Lo ha dichiarato in una nota il senatore napoletano della Lega Ugo Grassi: "Perché ricorrere a metodologie da censura sovietica e comprime la libertà di espressione e di pensiero? C'è forse qualcosa che va tenuto all'oscuro dei cittadini che meriterebbero, invece, un'informazione costante e trasparente? E' una decisione abnorme ed ingiustificata, se non per l'interesse del governatore che non emerga la verità sulla disastrosa gestione della sanità, anche e soprattutto in ragione di una eventuale emergenza nella gestione dei ricoveri per il covid". Grassi ha concluso: "Anziché mettere il bavaglio, De Luca si preoccupi delle tante inefficienze della sua amministrazione e cominci a governare la Campania, amaramente sempre più in stato di abbandono e lasciata a sé stessa".(Ren)