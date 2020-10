Avellino: Coldiretti, dopo 76 anni primo direttore donna in Campania, Maria Tortoriello condirettore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono maturi i tempi – evidenzia il direttore Loffreda – per un percorso di crescita nella federazione di Coldiretti Avellino. L’incarico di condirettore a Maria Tortoriello è un gesto concreto di un’organizzazione che valorizza il merito e le competenze dei giovani. Una nuova leva di dirigenti oggi guida le federazioni provinciali della Coldiretti in Campania. Il passaggio alla condirezione per la Coldiretti Avellino non vedrà il mio disimpegno, anzi. La mia esperienza decennale resterà al servizio della federazione irpina”. “Sono onorata di assumere questo incarico – dichiara la neo condirettrice Maria Tortoriello – visto il profondo legame con l’Irpinia, un territorio che da anni seguo per conto di Coldiretti. Ringrazio il consiglio di federazione, il presidente Acampora e il direttore Loffreda per la fiducia che mi è stata accordata, che ripagherò con un rinnovato impegno. Sono convinta che la Coldiretti di Avellino abbia tutte le potenzialità per vivere una stagione da protagonista nei prossimi anni, in vista della nuova programmazione dei fondi comunitari e del nuovo modello agricolo che la nostra organizzazione sostiene in Campania.” (Ren)