Ambiente: Cnr, dopo serrata ridotti livelli di biossido di azoto ma non delle polveri sottili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della serrata si sono verificati alcuni mutamenti nelle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra, e in modo particolare il traffico stradale nelle città in Italia si è ridotto mediamente del 48-60 per cento: tali condizioni hanno fornito un'opportunità eccezionale per valutare come una prolungata e significativa riduzione delle emissioni abbia avuto un impatto sulla qualità dell'aria in ambito urbano. Uno studio condotto dall'Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) e pubblicato sulla rivista “Environmental Pollution” ha messo in evidenza come i due mesi di blocco del traffico urbano esteso all'intero territorio nazionale abbiano determinato una significativa riduzione dei soli livelli di biossido di azoto, mentre le concentrazioni di polveri sottili si sono ridotte in misura minore e quelle di ozono sono rimaste invariate o addirittura aumentate. La ricerca ha preso in considerazione sei città tra le più popolate d'Italia caratterizzate da differenti condizioni climatiche: Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. (segue) (Com)