Ambiente: Cnr, dopo serrata ridotti livelli di biossido di azoto ma non delle polveri sottili (2)

- "Lo scenario selezionato è stato messo a confronto con uno meteorologicamente comparabile", spiega Giovanni Gualtieri, ricercatore Cnr-Ibe e coordinatore del progetto. "Sono state utilizzate misure meteo derivate da 58 stazioni meteorologiche e di qualità dell'aria, mentre la mobilità del traffico è stata derivata da big data a scala comunale: i livelli di biossido di azoto sono notevolmente diminuiti in tutte le aree urbane, in misura approssimativamente proporzionale ma inferiore alla riduzione del traffico. Al contrario, le concentrazioni di ozono sono rimaste invariate o addirittura aumentate, probabilmente a causa del ridotto consumo dovuto alle minori emissioni di monossido di azoto dei veicoli”, ha continuato. Con questo studio, si legge in una nota del Cnr, è stata così confermata la natura complessa che caratterizza l'inquinamento atmosferico anche nel momento in cui una delle principali fonti emissive sia isolata e controllata. "Emerge la necessità di sforzi costanti di decarbonizzazione in tutti i settori emissivi per apportare un miglioramento concreto alla qualità dell'aria e alla salute pubblica", conclude Gualtieri. (Com)