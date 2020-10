Calcio: de Magistris, vicenda Juventus-Napoli? Una sconfitta per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polemica nata intorno alla partita Juventus-Napoli è una sconfitta non solo del calcio ma del governo" "Si tratta di una sconfitta - ha spiegato il sindaco - perché a 7 mesi dall'avvio dell'emergenza coronavirus non si riescono a fare passi avanti, come dimostra anche il dibattito sorto intorno alle ordinanze di De Luca". "trovo sgradevole - ha aggiunto de Magistris - che certe partite si vincano a tavolino, che per i calciatori ci siano regole diverse rispetto agli altri cittadini. E soprattutto è sgradevole che ci siano corsie preferenziali davanti a taluni interessi economici", ha concluso. (Ren)