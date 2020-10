Sardegna: assessore ai Trasporti ad Alitalia, "ripristinare urgentemente collegamenti in regime di continuità territoriale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo calendario delle frequenze penalizza in particolare gli aeroporti del nord della Sardegna, Olbia e Alghero, dove gli ultimi voli per Roma sono programmati alle 11 del mattino, mentre i primi da Milano per i due aeroporti non sono prima delle 15. Dei tre voli giornalieri previsti dal contratto di servizio ne sono garantiti attualmente due. "Assieme ad Alitalia - ha puntualizzato Todde - che dimostra grande collaborazione e spirito costruttivo, stiamo valutando, per sopperire ai voli cancellati, eventuali variazioni di orario che permetteranno ai cittadini del nord Sardegna di spostarsi agevolmente", puntualizza Todde. L'esponente della giunta Solinas si è impegnato "far garantire al vettore i voli per tutto il periodo natalizio, con forte incremento nei giorni festivi e assicura la vendita dei biglietti già dai prossimi giorni". (Rsc)