Napoli: Ronghi, centrodestra eviti alle amministrative disastro Regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ronghi ha poi continuato: "Il prossimo appuntamento elettorale è molto importante in quanto coinvolge quattro Comuni capoluoghi di provincia sui cinque della Campania, non si deve lasciare campo libero al monopolio Pd-M5S. Come centrodestra bisogna mettersi alle spalle gli errori commessi e procedere subito a mettere in campo un progetto per la città e individuare candidati a sindaco credibili, puntando sul rinnovamento ed evitando di andare a pescare nel "Jurassic Park " della politica". Quindi Ronghi ha concluso: "A Napoli si può guardare nella direzione di Sergio Rastrelli, figlio del compianto Antonio, ma ci sono anche Fabio Chiosi, vicino a Forza Italia, oppure Alessandro Sansoni. Insomma, come centrodestra, non sono gli uomini che ci mancano e neppure le idee, ma quella necessaria determinazione di una classe dirigente locale che sappia dare indicazioni e strategie consistenti accettando e rilanciando la sfida del buon governo delle città" . (Ren)