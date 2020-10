Sud: Battisti (Ferrovie), lavoriamo per colmare gap infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud ha un gap infrastrutturale importante rispetto al resto del paese che stiamo cercando di colmare attraverso progetti come l’estensione dell’alta velocità da Salerno a Reggio Calabria o il completamento dell’alta velocità in Sicilia. Così l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. “Nella giornata di ieri sono state lanciate gare in Sicilia per un valore complessivo di 2,2 miliardi di euro: riteniamo che nel Recovery fund ci sia una parte di investimenti a sostegno di opere del genere, ma ce ne sono anche altri nei contratti di programma”, ha spiegato. (Ems)