Campania: Saiello e Cammarano (M5s), bonus di mille euro per guide turistiche, vittoria dopo nostre sollecitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le guide turistiche della Campania sono salve. Dopo le nostre sollecitazioni, in stretta collaborazione con gli uffici regionali, siamo riusciti a ottenere l'erogazione di un bonus una tantum di mille euro per figure fondamentali per il rilancio di un settore che in Campania ha potenzialità altissime". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali campani del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello e Michele Cammarano. "Siamo fieri di aver portato a compimento, con il massimo risultato, una battaglia al fianco di professionisti che vanno tutelati al pari di un'eccellenza della nostra regione - hanno proseguito - Donne e uomini che da sempre mettono la propria esperienza al servizio della nostra terra, impegnati ogni giorno nella promozione e nella valorizzazione delle risorse artistiche, storiche e paesaggistiche che rappresentano un patrimonio dal valore immenso in Campania". "Il prossimo passo – hanno spiegato - sarà quello di allargare il campo di competenza delle guide turistiche residenti nel territorio della regione, per poterle impiegare in progetti nell'ambito del turismo di prossimità e di valorizzazione del patrimonio regionale, rilanciando l'immagine dei nostri paesaggi, dei nostri siti e dei tantissimo borghi vanto della Campania ma che, sempre più spesso, sono sconosciuti ai nostri stessi concittadini".(Ren)