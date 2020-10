Sardegna: appalto per dispositivi protezione destinati a ospedali, interrogazione dei Progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara d'appalto indetta dalla Regione per l'acquisto di dispositivi medici di protezione da destinare agli ospedali della Sardegna non convince l'opposizione in Consiglio regionale che chiede di rendere noti tempi e modi della gara. Un'interrogazione in tal senso è stata presentata dai Progressisti (primo firmatario Francesco Agus). "Il presidente della Regione e l'assessore della Sanità dovranno spiegare - scrivono i Progressisti - se le aziende sanitarie, nelle richieste trasmesse alla Centrale di committenza abbiano previsto e tenuto conto della possibilità di una seconda ondata della pandemia: se cioè sia garantita nel più breve tempo possibile la disponibilità immediata di un numero adeguato di dispositivi di protezione necessari per la sicurezza di tutto il personale impiegato nelle strutture sanitarie pubbliche". (segue) (Rsc)