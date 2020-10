Campania: Cantalamessa (Lega), De Luca vieta ai medici di parlare coi giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un provvedimento inaspettato, il presidente De Luca vieta ai medici di parlare ai giornalisti del Covid. Atto gravissimo che mina la libertà di stampa e il diritto ad essere informati. Elementi primari di democrazia e rispetto per i cittadini, specialmente se riguarda la salute pubblica. Lo sosteniamo da mesi: è la prova che non vuole si sappia la verità riguardo alle grandi falle della sanità campana, raccontate dai numeri di questi anni e confermate nelle ultime settimane''. Lo ha dichiarato in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa. (Ren)