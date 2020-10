Sardegna: comune Ortacesus escluso da elenco zone agricole svantaggiate, appello a Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento urgente è stato sollecitato dai consiglieri Eugenio Lai (Leu) e Fausto Piga (Fratelli d'Italia) che hanno suggerito l'adozione di una risoluzione unitaria da parte della Quinta Commissione e un coinvolgimento diretto del Consiglio regionale. "La questione è seria - ha detto il presidente della commissione Piero Maieli - va approfondita per verificare le linee d'azione da adottare. Per questo nei prossimi giorni convocheremo in audizione anche l'assessore all'Agricoltura Gabriella Murgia per capire quali passi stia facendo la giunta regionale". (Rsc)