Torino: all'Oftalmico il nuovo Covid Hospital, si parte con 40 posti letto

- E' stata presentata oggi, all'ospedale Oftalmico di Torino, la nuova area di degenza Covid dell'Asl Città di Torino. Inzialmente ospiterà 40 posti letto, al secondo e terzo piano della struttura sanitaria. Nel dettaglio, il nuovo Covid Hospital sarà articolato in 3 reparti, suddivisi in camere a 2 posti letto e in un’area, con 15 posti letto, dedicata alla terapia sub-intensiva. L’investimento complessivo è stato di oltre 600 mila euro, sostenuto interamente dalla Compagnia di San Paolo, attingendo a quanto risparmiato dall’allestimento del COVID Hospital delle Ogr. Venerdì sono previsti i primi ingressi dei pazienti COVID positivi. Il progetto ricolloca all'Oftalmico i posti letto dell’ex area temporanea del Covid Hospital delle OGR di Fondazione Crt. Alla presentazione di oggi erano presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Commissario per la gestione delle politiche sanitarie dell’Unità di Crisi Carlo Picco e il direttore sanitario del Presidio Oftalmico Michele Morandi. C'erano anche il commissario generale dell’Unità di crisi, Vincenzo Coccolo, e il coordinatore dell’Area Giuridico-Amministrativa, Antonio Rinaudo, con il segretario generale di Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi, e il presidente di Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. Entro l’inizio del mese di novembre all'Oftalmico sarà consegnata un’altra area di degenza, al 1° piano, dotata di 25 posti letto e dopo il 15 novembre sarà operativa l’area dedicata alla terapia sub intensiva, che trova la sua collocazione al 4° piano dell’edificio. In questo modo l’area di Torino potrà contare su un “polmone” complessivamente di 80 posti letto dedicato ad affrontare le eventuali necessità di ricovero di pazienti COVID+, a bassa e media intensità di cura, così come era stato previsto dal modello COVID Hospital Ogr. (segue) (Rpi)