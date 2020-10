Molise: Primiani (M5s), con nuovo piano sociale sprecata un'occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del Piano sociale regionale 2020-22 del Molise "non ci soddisfa, ma soprattutto non può soddisfare gli operatori del settore perché si tratta di un Piano che arriva con due anni di ritardo ed è carente sotto vari punti di vista". E' quanto sostiene Angelo Primiani, consigliere regionale del Molise ed esponente del Movimento 5 stelle, ricordando che nei mesi scorsi, in IV commissione consiliare, "abbiamo ascoltato tanti operatori, abbiamo sentito gli Ambiti territoriali sociali e tutte le altre componenti interessate. Un giro di consultazioni doveroso, chiesto da me e dalla collega di commissione Patrizia Manzo, e necessario a definire al meglio un Piano che rappresenta lo strumento normativo grazie al quale regolare i servizi sociali sul territorio. Una sorta di 'timone' che definisce metodi e strategie per realizzare servizi di welfare mirati ed efficienti in ogni comune. Tutte le parti ascoltate in commissione avevano segnalato le carenze del piano in bozza, ad esempio la totale assenza di integrazione sociosanitaria. Una mancanza grave soprattutto perché intanto il Piano sanitario ancora non è stato approvato". (segue) (Gru)