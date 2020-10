Molise: Primiani (M5s), con nuovo piano sociale sprecata un'occasione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il consigliere del Movimento, è stata persa "un'occasione per integrare sociale e sanità, ambiti strettamente collegati. Per questo abbiamo presentato proposte concrete contenute in alcuni ordini del giorno. Abbiamo chiesto, ad esempio, di promuovere – ha aggiunto ancora Primiani - l'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie e sociali, attraverso il concorso di Asrem e comuni. E abbiamo chiesto di garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute che richiedono interventi sanitari e azioni di protezione sociale sulla base delle esperienze virtuose degli Ats. Dietro queste parole si celano problemi concreti". Ad esempio l'Ats di Campobasso "si trova costretta a sobbarcarsi economicamente l'esistenza del SerD e l'integrazione sociosanitaria servirebbe ad evitare esempi simili. Ma al piano sociale - ha aggiunto - manca anche un sistema informativo unico ed è grave perché la raccolta dei dati sociosanitari è indispensabile ad una corretta programmazione. Anche in questo caso abbiamo fornito una soluzione: prevedere adeguati fondi per l'adozione di un sistema informativo unico e omogeneo per tutti gli ambiti. Ma abbiamo anche proposto di aumentare e rendere stabili i fondi agli Ats e ai relativi piani di zona, a prevedere forme di sostegno per l'anticipazione delle risorse agli operatori degli Ambiti, a prevedere pagamenti puntuali e a promuovere un sistema d'integrazione sociosanitaria attraverso una nuova legge di riforma". "Le nostre proposte sono state respinte così il Molise si ritrova un piano sociale monco, un 'timone' che non riesce a dirigere la nave regionale verso politiche integrate utili ai cittadini, ha concluso". (Gru)