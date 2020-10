Molise: approvato regolamento erogazione contributi per manifestazioni sportive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regolamento stabilisce, inoltre, che i contributi e i benefici previsti sono volti alla realizzazione di manifestazioni, di promozione, di formazione, ricerca e sperimentazione sportiva. In questo contesto si prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, possa disporre l'erogazione di contributi per manifestazioni di eccezionale interesse turistico-sportivo. Come pure l'Esecutivo regionale può disporre la concessione di un bonus economico per la valorizzazione del talento sportivo ad atleti (di età non superiore ai 23 anni, 40 anni per gli atleti del Cip) che hanno ottenuto risultati di livello nazionale e/o internazionale. Il provvedimento, in ultimo, consente alle famiglie con basso reddito di richiedere annualmente di un voucher sportivo inoltrando apposita domanda al Servizio regionale competente entro il 31 ottobre. (Gru)