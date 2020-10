Coronavirus: de Magistris, nessun coordinamento nazionale, è stato dato potere assoluto a Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania non ci fa partecipare ai tavoli". Questo quanto dichiarato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito all'emergenza coronavirus. "Dopo sette mesi il comune di Napoli ancora non partecipa all'Unità di crisi - ha continuato il sindaco - partecipa solo il rappresentante dell'Anci a nome di tutti i comuni campani". De Magistris ha poi accusato De Luca e il governo: "Fino al giorno delle elezioni sono stati nascosti una serie di dati e subito dopo ne sono stati distribuiti altri. Le elezioni regionali hanno molto condizionato la tenuta degli equilibri costituzionali: non c'è stato un effettivo coordinamento nazionale e si è dato un potere assolutistico alle Regioni, determinante per far vincere le elezioni". (Ren)