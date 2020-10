Sardegna: assessore ai Trasporti ad Alitalia, "ripristinare urgentemente collegamenti in regime di continuità territoriale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna chiede con forza ad Alitalia soluzioni di imminente attuazione per il ripristino dei collegamenti aerei in regime di continuità territoriale, in particolare sugli scali di Alghero e Olbia. La richiesta è stata ribadita oggi dall'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde a margine di un incontro in videoconferenza con i vertici di Alitalia ed Enac, in cui sono emerse le principali criticità relative alla continuità territoriale. "L'Assessorato sta lavorando incessantemente, con tutti i soggetti coinvolti mantenendo il tavolo di confronto permanente - ha spiegato Todde - per garantire ai sardi la mobilità da e per l'Isola con frequenze e tariffe adeguate. L'attuale situazione caratterizzata dalla pandemia del Covid-19 ha fatto sì che il coefficiente di riempimento fosse inferiore al 50 per cento. La conseguenza immediata è stata quella di una riduzione dei voli sugli scali minori dell'Isola". (segue) (Rsc)