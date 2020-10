Campania: Lucarelli (Odg), no al bavaglio della Regione sul Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No al bavaglio sul Covid. Il provvedimento della Regione che impedisce a medici e dirigenti della sanità pubblica di parlare con la stampa è inaccettabile così come la decisione di allontanare il Tgr Campania e altre testate dall'area da mesi riservata nei pressi dell'ospedale Cotugno". Lo ha affermato in una nota il presidente regionale della Campania dell'ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli: "Medici, infermieri, giornalisti hanno un ruolo fondamentale soprattutto in questa fase e l'informazione, con centinaia di giornalisti impegnati da mesi in strada, non può essere emarginata. Invitiamo, dunque, il rieletto presidente della Regione Vincenzo De Luca a ritirare questo atto ingiustificato e ingiustificabile".(Ren)