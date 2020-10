Campania: Caldoro, solidarietà a contagiati Tufino (Na), da Regione solo incompetenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza al Comune di Tufino (Na) ed ai suoi cittadini. Quello che è accaduto al Comune di Tufino è la fotografia di come la Regione stia affrontando l'emergenza Covid in Campania. Regnano approssimazione ed incompetenza". Così in una nota Stefano Caldoro, che guiderà l'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, insieme a Massimo Grimaldi ed Annarita Patriarca di Forza Italia, sulla vicenda dei casi Covid nel Comune di Tufino. "Inutile dire che in queste circostanze individuare in tempo utile un focolaio diventa una questione di fondamentale importanza. Ed invece, sono ormai oltre 15 giorni che i dipendenti del Comune di Tufino, risultati positivi a tamponi effettuati su iniziativa del Sindaco Ferone ed in via del tutto privata, aspettano che l'ASL competente certifichi la loro positività e dia indicazioni su come procedere". Quindi la conclusione: "Invece di ricorrere ad ordinanze inutili, la Regione dovrebbe preoccuparsi di effettuare i tamponi in modo assolutamente tempestivo e occuparsi davvero della salute pubblica".(Ren)