Molise: approvato regolamento erogazione contributi per manifestazioni sportive

- Il Consiglio regionale del Molise che si è riunito oggi sotto la Presidenza di Salvatore Micone ha provveduto ad approvare, tra l'altro, il Regolamento per la erogazione di contributi per manifestazioni e attività sportive, ovvero il regolamento di attuazione della LR n.23/2016, concernente le "disposizioni in materia di promozione sportiva", predisposto dalla Giunta regionale. In particolare il provvedimento, previsto dalla legge regionale n. 23/2016, disciplina le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze, gli interventi ammissibili ed i criteri di concessione dei contributi, le cause di esclusione o decadenza dai contributi, il sistema di rendicontazione delle spese sostenute, e la composizione e l'attività dell'Osservatorio regionale dello sport. Vengono poi regolamentate anche le prescrizioni generali per la gestione degli impianti sportivi e per la vigilanza sulle attività in essi svolte. Nell'articolato, infatti, si individuano i soggetti destinatari dei benefici finanziari (Comitati territoriale del Coni e del Cip, associazioni sportive regolarmente iscritte al Coni, comitati o delegazioni territoriali delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di eventi sportivi) e si specificano le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati. (segue) (Gru)